Как избавиться от головной боли: 5 простых советов [ Редактировать ]
Медики заявили, что не обязательно пить лекарства, чтобы унять головную боль. Специалисты рассказали о простых способах, которые помогут справиться с данной проблемой, пишет "Хроника. инфо".
- Способ №1: выпить воды. По словам специалистов, головные боли нередко возникают из-за нехватки организму влаги. Если после выпитого стакана воды боль проходит, значит, дело именно в этом.
- Способ №2: горячий чай с сахаром. При добавлении сахара в чай из заварки выделяется больше катехинов - веществ, обладающих выраженным анальгезирующим и антимикробным действием.
- Способ №3: расчесать волосы. Эксперты советуют расчесывать пряди ото лба к затылку мягкими движениями. Это поможет вызвать приток крови к голове, достаточный для купирования боли.
- Способ №4: массаж. Если болит в передней части головы, полезно массировать виски. Боль в затылке - сделайте массаж участков тела за позвоночником.
- Способ №5: свежий воздух. Он тоже хорошо помогает от головной боли. Поэтому бывает полезно хорошо проветрить комнату или погулять на свежем воздухе.
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