Отличный день, но вам будет нелегко разобраться в поведении окружающих людей, лучше просто не обращайте внимания на их бескорыстные поступки. Каждому захочется быть чуточку добрее, чем обычно.

Овен

Сегодня вам придется заниматься монотонной и скучной работой, от которой в любом случае не удастся сбежать. Утешайте себя тем, что чем раньше вы закончите это дело, там быстрее расправятся ваши крылья и почувствуется свобода. Удачно будут протекать поездки, путешествия, командировки.

Телец

Сегодня что-то может пойти не по плану. Проект, который вы считали закрытым, придется переделывать, но вы со всем справитесь достаточно быстро. Стоит больше времени уделить родным, особенно тем, у кого есть дети. Не забывайте о необходимости бывать на свежем воздухе.

Близнецы

Стоит обратить внимание на то, что вы едите. Некоторые вредные продукты давно следовало бы исключить из рациона. Благоприятное время для обучения - новая информация будет хорошо запоминаться. Чтение книги поднимет настроение.

Рак

Вы будете задаваться вопросом, ответ на который лежит не настолько далеко, как вы копаете. Ваша мечтательность в последнее время вовсе не помогает в достижении целей, а даже наоборот. В любовных делах сегодня полностью полагайтесь на ваше сердце - оно подскажет правильный выбор.

Лев

Сегодняшний день вам придется провести на ногах, но все ради того, чтобы достичь своей цели. Чем больше задач будете перед собой ставить, тем быстрее увидите долгожданную радугу. Благоприятное время и для занятий спортом, посещения врача.

Дева

В этот день хорошо налаживать отношения с теми, с кем поссорились. Вы будете очень убедительны в своих суждениях и аргументах. Спокойствие и собранность помогут избежать ошибок тем, кто работает в сфере финансовых услуг.

Весы

Многие представители знака будут вспыльчивы и грубы с окружающими. Если не хотите с кем-то испортить отношения, постарайтесь уединиться и четко обозначить свои границы. Рекомендуется заниматься спортом - побегайте, покатайтесь на велосипеде или хотя бы пройдитесь пешком из дома на работу.

Скорпион

Сегодня категорически запрещено врать и лицемерить. Любителей посплетничать также ждет разочарование, потому что все выльется наружу. Многим представителям знака стоит пересмотреть режим дня, питание и привычки.

Стрелец

Сегодня лучше не заниматься работой, которая требует серьезности и концентрации внимания, потому что ваши мысли будут далеко за пределами реальности. Зато сны могут нести интересное послание, поэтому постарайтесь не забыть то, что увидели.

Козерог

Постарайтесь контролировать эмоции и отдавайте предпочтение трезвому и рациональному мышлению. Не бегите впереди паровоза, этим вы только раздражаете близких людей, которым необходима ваша твердость и непоколебимость. Вечер проведите с уютным человеком, которому доверяете.

Водолей

Сегодняшний день подходит для путешествий, поездок, походов в гости. Тем, у кого есть свой бизнес, повезет найти ответы на волнующие вопросы. Благополучное время для тех, кто должен решить дела с нечестными конкурентами, завистниками.

Рыбы

Некоторые ситуации могут раздражать вас, но злость не стоит сгонять на близких людях. Возможно, кто-то попытается ввести вас в заблуждение, но если будете проверять информацию, то быстро разоблачите вруна. Благотворительность в любом виде принесет вам необходимый заряд силы и внутреннего покоя.

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