Американское космическое агентство NASA успешно посадило на Марс исследовательский зонд InSight, запущенный специалистами. Об этом сообщает NASA в Twitter.

Приземление подтвердили вскоре после 19:50 по Гринвичу.

Как отмечается, зонд сел на плоскую равнину, известную под названием Elysium Planitia, рядом с экватором Красной планеты.

Мягкую посадку обеспечили 12 реверсивных двигателей, которые включаются перед приземлением, - примерно так же в 2008 году инженеры NASA сажали на Марс миссию Fenix.

Миссия InSight будет продолжаться 728 земных дней - и примерно столько же марсианских: сутки на Красной планете длится всего на 37 минут дольше, чем на Земле.

📸 Wish you were here! @NASAInSight sent home its first photo after #MarsLanding:



InSight’s view is a flat, smooth expanse called Elysium Planitia, but its workspace is below the surface, where it will study Mars’ deep interior. pic.twitter.com/3EU70jXQJw