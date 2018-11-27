Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), после продолжительного падения, снова вернулся к росту.

Теперь за монету предлагают $3 918,57

Вслед за биткоином выросла цена других криптовалют:

Ethereum $103,945;

Ripple $0,35655;

Bitcoin Cash $176,68

Ранее мы писали о том, что в Украине легализируют криптовалюту.