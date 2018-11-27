Биткоин: курс криптовалюты вернулся к росту [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), после продолжительного падения, снова вернулся к росту.
Теперь за монету предлагают $3 918,57
Вслед за биткоином выросла цена других криптовалют:
- Ethereum $103,945;
- Ripple $0,35655;
- Bitcoin Cash $176,68
Ранее мы писали о том, что в Украине легализируют криптовалюту.
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