Министерство иностранных дел Мексики направило дипломатическую ноту США с требованием расследовать применение оружия против мигрантов, которые пытались прорваться через американскую границу, пишет "Корреспондент".



"МИД представил дипломатическую ноту в посольство США в связи с инцидентами, происшедшими 25 ноября в приграничной зоне Тихуана – Сан-Диего", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.



Власти Мексики призвали Вашингтон расследовать использование нелетального оружия со стороны США в сторону Мексики.

Ранее мы сообщали о том, что Трамп разрешил военным стрелять на поражение в случае попытки мигрантов прорваться через границу.