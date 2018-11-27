Мексика направила дипломатическую ноту США [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел Мексики направило дипломатическую ноту США с требованием расследовать применение оружия против мигрантов, которые пытались прорваться через американскую границу, пишет "Корреспондент".
"МИД представил дипломатическую ноту в посольство США в связи с инцидентами, происшедшими 25 ноября в приграничной зоне Тихуана – Сан-Диего", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Власти Мексики призвали Вашингтон расследовать использование нелетального оружия со стороны США в сторону Мексики.
Ранее мы сообщали о том, что Трамп разрешил военным стрелять на поражение в случае попытки мигрантов прорваться через границу.
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