27 ноября: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
27 ноября - 331-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 34 дня.
День памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского
27 ноября православная церковь чтит память святителя Григория Паламы, архиепископа Фесалонийского, чудотворца, жившего в XIV веке.
Это один из самых почитаемых учителей Церкви. Великий подвижник горы Афон, он известен как защитник православия и обличитель ереси Варлаама, калабрийского монаха, который отвергал православное учение о благодатном свете.
Именины
В этот день именины у Александра, Аристарха, Василия, Виктора, Алексея, Гавриила, Григория, Дмитрия, Георгия, Михаила, Дмитрия, Константина, Николая, Порфирия, Петра, Филиппа, Сергея, Федора и Анны.
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