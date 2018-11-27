27 ноября - 331-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 34 дня.

День памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского

27 ноября православная церковь чтит память святителя Григория Паламы, архиепископа Фесалонийского, чудотворца, жившего в XIV веке.

Это один из самых почитаемых учителей Церкви. Великий подвижник горы Афон, он известен как защитник православия и обличитель ереси Варлаама, калабрийского монаха, который отвергал православное учение о благодатном свете.

Именины

В этот день именины у Александра, Аристарха, Василия, Виктора, Алексея, Гавриила, Григория, Дмитрия, Георгия, Михаила, Дмитрия, Константина, Николая, Порфирия, Петра, Филиппа, Сергея, Федора и Анны.

Читайте также гороскоп на сегодня.