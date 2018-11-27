Национальный банк Украины на 27 ноября 2018 года опустил курс гривны более чем на 10 копеек – до 27,89 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2789,8447 гривны (+10,2619);

– 100 евро – 3170,1005 гривны (+14,7181).

Напомним, что стоимость биткоина снова выросла.