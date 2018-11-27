Курс доллара в Украине резко вырос [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
Национальный банк Украины на 27 ноября 2018 года опустил курс гривны более чем на 10 копеек – до 27,89 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2789,8447 гривны (+10,2619);
– 100 евро – 3170,1005 гривны (+14,7181).
Напомним, что стоимость биткоина снова выросла.
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