Війна в Україні триває вже чотири роки

Звільнити затриманих українських моряків і повернути Україні судна закликає Росію і НАТО. Відповідну заяву зробив його генсек Єнс Столтенберг на прес-конференції після екстреного засідання Україна-НАТО у Брюсселі.

Він також додав: держави члени Альянсу не бачать виправдання застосуванню військової сили Росією у Керченській протоці. Утім це загострення конфлікту, за словами Столтенберга, нагадує, що війна в Україні триває вже чотири роки.

"Немає жодного виправдання застосуванню військової сили проти українських кораблів і військово-морського складу. Тому ми закликаємо Росію негайно звільнити українських моряків і судна, які вона захопила вчора. Ми також закликаємо до спокою та стриманості", - заявив Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО.