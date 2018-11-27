Генсек НАТО закликав звільнити українських моряків [ Редактировать ]
Звільнити затриманих українських моряків і повернути Україні судна закликає Росію і НАТО. Відповідну заяву зробив його генсек Єнс Столтенберг на прес-конференції після екстреного засідання Україна-НАТО у Брюсселі.
Він також додав: держави члени Альянсу не бачать виправдання застосуванню військової сили Росією у Керченській протоці. Утім це загострення конфлікту, за словами Столтенберга, нагадує, що війна в Україні триває вже чотири роки.
"Немає жодного виправдання застосуванню військової сили проти українських кораблів і військово-морського складу. Тому ми закликаємо Росію негайно звільнити українських моряків і судна, які вона захопила вчора. Ми також закликаємо до спокою та стриманості", - заявив Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО.
по теме
У Брюсселі скликали термінове засідання НАТО-ЄС
У Брюсселі скликали термінове засідання НАТО-ЄС. Відбудеться сьогодні і зустріч Нормандської четвірки на рівні політичних директорів у Берліні. А Європарламент має днями обговорити запровадження нових санкцій проти Москви
Воєнний стан в Україні: на що чекати українцям?
Ввести воєнний стан на 60 діб через ситуацію у Керченській протоці. З проханням ухвалити відповідне рішення звернувся Президент України ще під час екстреного засідання Ради нацбезпеки та оборони
Порошенко и Столтенберг договорились о срочном заседании комиссии Украина-НАТО
Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания Комиссии Украина-НАТО
Означает ли введение военного положения объявление войны: заявление Порошенко
26 ноября Верховная Рада может ввести военное положение
Угорщина не перешкоджатиме участі України в зустрічі міністрів НАТО
Угорщина не перешкоджатиме участі України в зустрічі міністрів НАТО, але й надалі блокуватиме засідання комісії Україна-НАТО. Таку заяву під час саміту в Брюсселі зробив очільник угорського зовнішньополітичного відомства Петер Сіярто