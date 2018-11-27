Дональд Трамп прокоментував події у Керченській протоці [ Редактировать ]
Події у Керченській протоці прокоментував президент США Дональд Трамп. Він сказав, цитую, "Нам не подобається те, що відбувається. Сподіваюся, невдовзі ситуація нормалізується". За словами очільника Білого дому, європейські союзники та США вже працюють над розв'язанням проблеми.
Натомість в американському держдепі Петра Порошенка і Володимира Путіна закликали до прямих переговорів. Про це йдеться у заяві держсекретаря Майка Помпео на сайті департаменту.
Помпео такОож закликав Росію звільнити українських моряків і захоплені кораблі.
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