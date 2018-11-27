Многие люди любят кефир. Однако для потребления его существует ряд ограничений. Об этом пишет Рassion.

Даже здоровому человеку нельзя пить больше 400 мл кефира в сутки. Больший его объем резко повышает кислотность в просвете кишки и усиливает проницаемость стенок сосудов для эритроцитов. Это вызывает микроскопические кровотечения.

При систематическом потреблении больших объемов кефира это грозит обернуться анемией. Кроме того, большой объем кефира закисляет кровь и сильно нагружает почки - подумайте об этом перед тем, как сесть на кефирную диету. Он запрещен при фосфатных камнях в почках.

Кроме того, кефир обладает высокой кислотностью - он раздражает пищеварительный тракт и запрещен при острых гастритах и энтеритах. Также стоит помнить о свойствах кефира влиять на стул - слабит только суточный кефир, поэтому свежий кефир нельзя при диарее. А вот двух-, трехсуточный кефир и кефир длительного хранения закрепляет стул и противопоказан при запорах.

А еще кефир сильно расслабляет, его не стоит пить перед ответственными мероприятиями - можете чувствовать сонливость и вялость, он полезен на ночь после трудного дня.

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