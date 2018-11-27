За кермом був 70-річний чоловік

У Нью-Йорку автівка наїхала на пішоходів. Одна людина загинула, шестеро були поранені. Інцидент стався біля супермаркету у кварталі Чайнатаун ​​на Мангеттені.

За кермом був 70-річний чоловік. Поруч із ним - жінка. Ймовірно дружина.

За попередніми даними поліції, водій просто не впорався з кермуванням. Тож версію теракту правоохоронці не розглядають.