Каждая девушка мечтает, чтобы ее избранник был настоящим "тылом": верным, надежным, заботливым. Астрологи говорят, что некоторые знаки зодиака - становятся лучшими мужьями для своих жен. Об этом пишет Сosmo.

12 место - Близнецы

Это муж, который как бы есть, но в то же время его как бы и нет. Причем нет его именно тогда, когда он очень нужен, а когда не нужен - вот он весь твой, дорогая. Со всеми сопутствующими радостями типа карточных долгов, пятидневного запоя и беременной любовницы.

11 место - Рыбы

Если муж-Рыбы чего-то хочет, надо это ему немедленно дать. Собственно, с Рыбой надо быть ему заботливой мамочкой.

С другой стороны, в мире нет мужей, которые были бы так преданы своим женам, как Рыбы. И захочешь выгнать его к - не получится.

10 место - Стрелец

Стрелец - идеальный муж: романтичный, но практичный, мужественный, но нежный, прекрасный любовник и заботливый отец, жить с ним легко и приятно. Если, конечно,закрыть глаза, заткнуть уши, а ртом говорить: "Я в домике!" - и искренне в это верить. Говорят, некоторые жены Стрельцов таким образом умудрялись не замечать любовниц мужа даже в собственной кровати.

Правда, рано или поздно Стрелец все равно решит, что ему стало невыносимо скучно и стоит жениться еще раз.

9 место - Скорпион

Муж-тиран. Есть два мнения: его и неправильное. Жене с неправильным мнением мигом подарит путевку в благоустроенную по последнему слову техники Преисподнюю. Жене с правильным мнением оборудует личный прижизненный рай. Лайфхак: правильное мнение совершенно не обязательно на самом деле иметь. Главное - достаточно вдохновенно высказывать.

8 место - Рак

Образцово-показательный муж, эталон из палаты мер и весов: симпатичный и харизматичный добряк, способный влюбить в себя с первого взгляда весь отряд приподъездных бабушек; ответственный муж и отец, который точно знает, что обязан содержать семью, но воспитывать детей и заниматься бытом тоже обязан. Жену обожает,носит на руках и балует подарками. Правда, только на публике. Дома падает на диван,открывает пиво, включает телевизор и превращается в тыкву.

7 место - Овен

Скандалист, эгоист, грубиян. Категорически не рекомендуется оставлять Овна на хозяйстве с детьми и котами, потому что дети и коты не умеют грызть замороженные пельмени. Но зато Овен уверен, что у него лучшая в мире жена, и всем об этом рассказывает. Милый,милый.

6 место - Водолей

Почетное центральное место достается Водолею. Он приносит скромную денежку, подъедает позавчерашний борщ и безропотно моет кошачий лоток. Но если вооружиться "топором и напильником", можно вдохновить и сделать его эталоном. И, что показательно, неприхотливость, легкий характер и чувство юмора при этом никуда не денутся.

5 место - Телец

Преданный и заботливый муж. Все в дом, все для семьи, для драгоценной женушки и любимых карапузиков. Никогда не предаст. Никогда не изменит. Миролюбив и спокоен,если не доводить его до ручки. Он принесет всю зарплату, а еще вкусняшки и подарочки. Неприхотлив совершенно - ничего не требует и всегда всем доволен. Верный, терпеливый, добрый, невыносимо тоскливый занудный бобер.

4 место - Весы

Неважно, сколько лет он женат, хоть пять, хоть двадцать пять, - он все равно будет ежедневно признаваться своей милой в любви, дарить ей алые розы, подавать кофе в постель и преподносить сюрпризы без повода. Остается верен жене, пока смерть не разлучит их. Загадочную женскую душу видит насквозь, так что ему не надо ничего объяснять, он все сам понимает. Супермуж, способный превратить жизнь жены в романтическую сказку. Но вот мыть за собой тарелку, что характерно, так никогда и не научится.

3 место - Козерог

Почетное третье место достается Козерогу - мужчине, за которого непременно нужно выйти замуж, если посчастливилось с ним встретиться. Правда для начала придется загрызть десяток-другой конкуренток, потому что Козерог - это просто ходячий набор мужских достоинств: умен, хорош собой, честен, обаятелен и добр.

И, что самое главное, Козерог сохранит все эти качества до глубокой старости, не превратившись в брюзгу и зануду. Недостаток у него только один: жениться Козерог категорически не хочет. Вообще никогда. Но если уж он это сделал, считай, у тебя теперь есть личный супергерой.

2 место - Лев

Муж - покровитель. Такой папик. Женятся Львы исключительно на редких красавицах - или на женщинах, которым удается убедить Льва в том, что они редкие красавицы (это нетрудно). Опекает жену, как ребенка, балует подарками, носит на руках и водит за ручку туда, куда ей почему-то идти не хочется. Правда, за это придется неустанно Львом восхищаться. Если Льва вовремя не восхвалить - он чахнет, как цветок без воды.

1 место - Дева

Умен, хорош собой и прекрасно воспитан. Хорошо зарабатывает,великолепно готовит, не шарахается от пылесоса и лучше всех выращивает младенцев. Муж-Дева - это надежный партнер, который никогда не предаст, внимательный и нежный любовник и лучший друг, которому не надо ничего объяснять.

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