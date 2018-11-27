Военное положение: как отразится на сотрудничестве с МВФ [ Редактировать ]
В случае положительного решения МВФ относительно Украины, будет открыт доступ к финансированию от Всемирного банка и макрофинансовой помощи от ЕС еще до конца 2018 года. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.
По ее словам, Министерство финансов активно работает с коллегами из Фонда над принятым бюджетом на 2019 год и остальным вопросам, которые позволят совместно завершить процедуры подготовки к рассмотрению вопроса на заседании Совета фонда.
"В случае позитивного решения, не только учредят 14-месячную программу МВФ, которая будет основой продолжения макроэкономической стабильности в Украине в течение всего 2019 года, но и откроют доступ к финансированию от Всемирного банка и макрофинансовой помощи от ЕС еще до конца 2018 года", - написала она.
Ранее мы писали о том, что в Украине ввели военное положение на 30 дней.
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