26 ноября в Киеве в Подольском районе мужчина выпрыгнул с балкона многоэтажки.

Об этом сообщает Информатор.

Мужчина выпрыгнул с балкона 19-го этажа. Он скончался на месте. Тело лежало прям под подъездом многоэтажки. Полицию и "скорую" вызвал очевидец, на которого чуть не упал парень.

По предварительной информации, на 19 этаже одного из подъездов по адресу улица Сергея Данченко, 1 находится незаконный хостел. По словам консьержа, выпасть с этого балкона случайно сложно, так как у него достаточно высокое бетонное ограждение. Также женщина утверждает, что погибшего не знает.

Предварительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Следственные действия подтвердили, что перед прыжком он со всей силы оттолкнулся от окна, после чего вылетел вниз. Данное происшествие расценивается как суицид.

По прибытию медики констатировали факт смерти. На месте работали патрульные и следственно-оперативная группа. Личность мужчины пока не установлена. Внешне ему 25-30 лет. Детали происшествия установит следствие.

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