У Києві розпочався розгляд доказів у справі Миколи Мартиненка [ Редактировать ]
Шевченківський районний суд Києва розпочав розгляд доказів у справі Миколи Мартиненка. Напередодні заслухали аргументи прокурорів.
За словами адвокатів екс-нардепа, представлені документи, загалом це 200 томів, не містять обґрунтованих доказів причетності політика до протиправних дій. Його невинуватість захист готовий підтверджувати документально.
Сам Мартиненко заявив, що справу проти нього сфабрикували. І щоби довести це - 2015-го року він відмовився від депутатського імунітету та склав мандат.
"Проти мене була інспірована справа в Швейцарії. Яка шостий рік досліджується і потихеньку вмирає. Тому що складу злочину не знаходять. Я за те, щоб засідання були відкриті. Хоч, прокурор і надалі буде спекулювати всякими фактиками, в тому числі й вигаданими стосовно мене. Ми готові до цієї дискусії. Ми знаємо, що ми цей злочин не робили, складу злочину в цій справі немає, як немає й відповідних доказів. Тому засідання будуть продовжуватися, будемо досліджувати докази і йти далі", - заявив Микола Мартиненко, народний депутат III-VIII скликань.
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