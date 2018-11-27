Перша леді США Меланія Трамп прикрасила Білий Дім до Різдва. Святковий інтер'єр вона продемонструвала на відео у своєму Twitter. Цьогоріч президентська резиденція оздоблена у патріотичному стилі.

В інтер'єрі переважають золотий, синій та червоний кольори. При цьому оформлення кожної окремої кімнати присвячене важливим датам і людям в історії США. В обідній залі традиційні різдвяні ласощі - "імбирний будиночок". Він зображує Національну алею - комплекс пам'яток і музеїв в історичному центрі Вашингтона.

У грудні пройтися пишно оздобленими кімнатами зможуть і прості американці. У Білому домі діятиме режим "відчинених дверей".