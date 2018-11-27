Меланія Трамп прикрасила Білий Дім до Різдва [ Редактировать ]
Перша леді США Меланія Трамп прикрасила Білий Дім до Різдва. Святковий інтер'єр вона продемонструвала на відео у своєму Twitter. Цьогоріч президентська резиденція оздоблена у патріотичному стилі.
В інтер'єрі переважають золотий, синій та червоний кольори. При цьому оформлення кожної окремої кімнати присвячене важливим датам і людям в історії США. В обідній залі традиційні різдвяні ласощі - "імбирний будиночок". Він зображує Національну алею - комплекс пам'яток і музеїв в історичному центрі Вашингтона.
У грудні пройтися пишно оздобленими кімнатами зможуть і прості американці. У Білому домі діятиме режим "відчинених дверей".
по теме
У Білий дім привезли різдвяну ялинку з Північної Кароліни
У Білий дім привезли різдвяну ялинку. Зустріли лісову красуню президент Дональд Трамп із дружиною Меланією. Дерево доправили на спеціальному возі, запряженому двома кіньми
У Білий дім привезли різдвяну ялинку
У Білий дім привезли різдвяну ялинку. Зустріли лісову красуню президент Дональд Трамп із дружиною Меланією. Дерево доправили на спеціальному возі, запряженому двома кіньми
У Ватикані на Площі Святого Петра встановили різдвяну ялинку
У Ватикані на Площі Святого Петра вже встановили різдвяну ялинку. 20-метрову красуню привезли з лісів, що на півночі країни. Її оздоблять енергоощадними вогниками, а поруч облаштують традиційні вертепи
Париж освітили вогнями від метра високої моди
На Єлисейських полях у Парижі засвітили вогні від метра високої моди Карла Лагерфельда. У його баченні трендовий колір цьогорічного свята - червоний
На Єлисейських полях засвітили вогні від Карла Лагерфельда
На Єлисейських полях у Парижі засвітили вогні від метра високої моди Карла Лагерфельда. У його баченні трендовий колір цьогорічного свята - червоний