На берег Білого моря викинуло штормом рідкісного кита [ Редактировать ]
Рідкісного кита - високолобого пляшконоса, штормом викинуло на берег Білого моря. Виявили морського ссавця жителі російського селища в Архангельській області.
Загибла тварина завдовжки понад 9 метрів. Побачити високолобого пляшконоса в Білому морі велика рідкість.
Він мешкає на півночі Атлантичного океану до рівня полярних льодів. Харчується переважно кальмарами. Його занесено до Червоної книги.
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