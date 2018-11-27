Ученые подтвердили, что у людей с более высоким ростом подверженность некоторым онкологическим заболеваниям выражена сильнее. К такому выводу специалисты пришли, проанализировав данные, полученные в результате нескольких исследований. Об этом пишет Clutch.

Так, в ходе экспериментов была установлена определенная связь между уровнем риска развития рака и ростом жителей таких стран как Норвегия, Корея, Австрия и Швеция.

"У женщин каждые 10 сантиметров роста увеличивают риск развития онкологических заболеваний на 13%, у мужчин - на 11%", - заявили ученые.

Стоит отметить, что благодаря исследованиям специалисты смогли с высокой точностью изучить подверженность организма 23 типам злокачественных опухолей, связанную с высотой роста. Оказалось, что люди с более высоким показателем роста подвержены риску развития рака больше, чем низкие, в связи с тем, что их организм состоит из большего количества клеток.

Исследователи сообщают, что рост высоких людей определяет склонность к 18 типам рака, включая такие его разновидности, как рак кожи, щитовидной и молочной железы, кишечника, матки.

Все дело в том, что из-за повышенного количества гормонов роста совершается более значительное количество клеточных делений. Следовательно, из-за этого и растет и риск клеточных мутаций, провоцирующих рак. При этом ученые добавили, что единственный вид рака, который не имеет корреляции с ростом, - это рак шейки матки.

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