В Бразилии разбился самолет, есть погибшие [ Редактировать ]
Фото: 1.folha.uol.com.br
На востоке Бразилии потерпел крушение самолет, в результате чего погибли четыре человека.
Об этом сообщает Folha.
Инцидент произошел в муниципалитете Жекитаи, штат Минас-Жерайс.
Как отмечено, самолет вылетел из аэропорта Пампулха в Белу-Оризонти. На его борту находились четыре человека - два пилота, владелец воздушного судна и его супруга.
По предварительной информации, самолет упал при заходе на посадку. Причины катастрофы будут изучать специалисты Центра расследований и предотвращений авиационных происшествий.
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