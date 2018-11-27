Солист популярной группы серьезно болен [ Редактировать ]
Известная рок-группа Guns N 'Roses недавно выступила с концертом в Дубае. Однако шоу прервали из-за болезни фронтмена Акселя Роуза.
Об этом сообщает издание NME.
По информации СМИ, перед концертом солиста тошнило в течение пяти часов, но группа решила не отменять выступление и сыграла 17 песен.
Поклонники Guns N 'Roses были разочарованы после прерывания шоу, поэтому музыканты сообщили причину. Стало известно, что Аксель Роуз имеет "тяжелую" болезнь. Какую именно - пока неизвестно.
Один из участников группы Дафф Маккаган сообщил, что Роуз, несмотря на серьезную болезнь, выступил лучше, чем "за все 40 лет своей карьеры".
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