Военное положение: силы ООС привели в полную боеготовность [ Редактировать ]
В связи с введением военного положения подразделения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе привели в полную боеготовность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.
Сообщается, что по приказу командующего ООС Сергея Наева военнослужащие Объединенных сил усилили бдительность, подразделения и воинские части приведены в полную боевую готовность.
"Военные уверяют, что, независимо от изменений обстановки, враг не пройдет", - добавили в пресс-центре.
Ранее мы писали о том, как будут работать аэропорты в связи с военным положением в стране. А также, как военное положение отразится на сотрудничестве с МВФ.
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