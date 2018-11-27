В связи с введением военного положения подразделения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе привели в полную боеготовность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что по приказу командующего ООС Сергея Наева военнослужащие Объединенных сил усилили бдительность, подразделения и воинские части приведены в полную боевую готовность.

"Военные уверяют, что, независимо от изменений обстановки, враг не пройдет", - добавили в пресс-центре.

Ранее мы писали о том, как будут работать аэропорты в связи с военным положением в стране. А также, как военное положение отразится на сотрудничестве с МВФ.