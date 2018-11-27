Сергей Левочкин: Власть одновременно лишила субсидий 75% семей [ Редактировать ]
Перед началом отопительного сезона власть повысила цены на газ, что ведет за собой повышение цен на отопление. Одновременно количество получателей субсидий за последний год уменьшилось на 75%. Об этом сообщил народный депутат от "Оппозиционной Платформы - За Жизнь" Сергей Левочкин. По его словам, введя драконовские правила начисления субсидий, власть лишила 4,6 млн семей возможности оплачивать свои же тарифы.
"На начало отопительного сезона почти 4,6 млн украинских семей не смогли переоформить жилищно-коммунальную субсидию, которую получали раньше. Если в октябре 2017 года субсидию получали 6,044 млн домохозяйств, то в октябре 2018 года их количество сократилось до 1,497 млн или на 75%. Это следствие необоснованного ужесточения правил предоставления субсидий, инициированных властью в апреле нынешнего года", - заявил Сергей Левочкин.
По словам политика, повысив тарифы на газ на 23,5% с 1 ноября, власть запустила цепочку пересмотра остальных жилищно-коммунальных тарифов и при этом лишила миллионы украинских домохозяйств права на субсидию.
"Это приведет к росту энергетической бедности среди населения, затраты которого на оплату коммунальных услуг начиная с 2013 года и так выросли более чем в 5 раз, при том, что средняя пенсия за это время увеличилась всего на 68%", - сказал он.
Народный депутат убежден, что власть готовит еще больший тарифный шок на следующий год. По планам правительства, до конца 2019 г. тарифы на газ могут вырасти еще на 44%, при этом в проекте бюджета на 2019 г. объем жилищных субсидий снижен на четверть - с 71 до 55,1 млрд гривен.
"Нельзя допустить перекладывания всего тарифного бремени и ошибок власти на население. Каждая нуждающаяся семья должна иметь гарантированное право на субсидию без дополнительных условий. Поэтому едва принятый бюджет уже сейчас нуждается в пересмотре", - подытожил Сергей Левочкин.
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