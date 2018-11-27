У Сімферополі обиратимуть запобіжний захід українським морякам [ Редактировать ]
Сьогодні у, так званому, Київському райсуді Сімферополя обиратимуть запобіжний захід українським морякам, яких захопили у Керченській протоці два дні тому. Про це у Facebook написала Уповноважена з прав людини Людмила Денисова.
Зараз у полоні 23 моряки. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону. ФСБ уже оприлюднила відео допиту затриманих військових. У штабі ВМС України заявили, що вони свідчили під тиском. Там наполягають - українці під час інциденту діяли законно, згідно з нормами міжнародного морського права й чинних договорів.
Нагадаю, у неділю у Керченській протоці російські прикордонники відкрили вогонь по українських суднах, коли ті прямували з Одеси до Маріуполя. Було захоплено три кораблі та поранено шістьох військових.
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