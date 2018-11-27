Зима 2019: самые модные цвета сезона [ Редактировать ]
Специалисты института Pantone выбирают цвета и оттенки, которые будут "диктовать моду" ближайшие несколько месяцев. Так, в институте определились с тем, какого цвета вещи стоит искать на полках магазинов этой зимой. Об этом пишет Life.informator.news.
"Синяя туманность"
Этот оттенок синего, в отличие от своего собрата navy, который был моден в минувшем сезоне, будет намного ярче и сочнее. Носить его можно с яркими цветами, вроде, оранжевого, или классическим сливочным.
"Ультрафиолет"
Не будет новым, поскольку в прошлом сезоне мы тоже его носили. Этот цвет принято считать цветом людей творческих, с тяжелым характером. А поскольку мы живем в сложные времена, в принципе, все сошлось. Под него можно подобрать кирпичный, черный или бордо.
"Лепесток крокуса"
Который напоминает оттенки лавандового, больше принято считать женским и слишком нежным цветом. Однако в последнее время все больше дизайнеров предпочитают использовать его и при создании мужской одежды, делая цвет более универсальным.
"Оливка в мартини"
Более известный нам, как цвет хаки, специалисты советуют использовать вместо набивших оскомину черного и темно-синего. Таким образом этот оттенок смело можно считать универсальным в этом сезоне.
"Нежный лимон"
Можно уверенно комбинировать с "лепестком крокуса" и "ультрафиолетом", к которым он подходит просто идеально. В принципе, этот оттенок сам по себе достаточно самостоятелен и универсален. Главное помнить, что чем светлее тон вашей кожи, тем больше "желтизны" должно быть в этом лимоне.
Смотрите также, какие шапки будут в моде этой зимой.
по теме
Зима-2019: модные шапки этого сезона (фото)
Зима уже совсем близко, а за окном и вовсе уже минусовая температура
Секреты красоты от голливудских див 20 века
Эти женщины считаются иконами стиля и красоты, которых боготворят и по сей день
В Украину пришел новый модный тренд
Украинцы начали активно утепляться на фоне грядущего похолодания в стране
Снова в моде: какой предмет гардероба "вернулся" из прошлого
Популярный в 20 веке предмет гардероба снова в моде
Модный маникюр осени-2018 (фото)
В модных тенденциях маникюра осенью 2018 года преобладают темные, насыщенные оттенки