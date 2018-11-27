Регина Тодоренко раскрыла секрет об отношениях [ Редактировать ]
Ведущая Регина Тодоренко призналась, почему долгое время никому не сообщала о романе с Владом Топаловым.
Об этом она заявила в интервью одному из женских изданий.
По словам ведущей, в данном случае все просто: она не хотела громко говорить об этом на всю страну. При этом Регина Тодоренко признается, у нее, как и у многих других нормальных людей, имелось желание рассказать об этом, но только близким людям, а не всем подряд. Так она и сделала: родственники и друзья пары первыми узнали об этом.
Недавно Влад Топалов и его возлюбленная заявили, что официально стали мужем и женой. В новом клипе музыканта пара продемонстрировала свои обручальные кольца. Ведущая не раскрывает всех тонкостей предстоящей свадьбы, но намекнула о желании провести ее за рубежом в Греции или Италии.
Посмотрите также самые яркие фото Фредди Меркьюри.
по теме
Бари Алибасов женился на 80-летней возлюбленной (фото)
Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов женился на своей бывшей супруге
Лучшие мужья по знаку зодиака
Каждая девушка мечтает, чтобы ее избранник был настоящим "тылом": верным, надежным, заботливым
Умер Бернардо Бертолуччи: 5 культовых фильмов режиссера
Мастер социального и интимного кино был обладателем премии "Оскар" и "Золотой пальмовой ветви" за вклад в киноискусство
На концерте Каменских распылили слезоточивый газ (видео)
Неизвестный распылил вещество во время выступления певицы в одном из торговых центрах
Известный актер боится за своих детей
Первенец актера страдает от наркозависимости, а также отбыл 7-летний срок за распространение наркотических веществ