Ведущая Регина Тодоренко призналась, почему долгое время никому не сообщала о романе с Владом Топаловым.

Об этом она заявила в интервью одному из женских изданий.

По словам ведущей, в данном случае все просто: она не хотела громко говорить об этом на всю страну. При этом Регина Тодоренко признается, у нее, как и у многих других нормальных людей, имелось желание рассказать об этом, но только близким людям, а не всем подряд. Так она и сделала: родственники и друзья пары первыми узнали об этом.

Недавно Влад Топалов и его возлюбленная заявили, что официально стали мужем и женой. В новом клипе музыканта пара продемонстрировала свои обручальные кольца. Ведущая не раскрывает всех тонкостей предстоящей свадьбы, но намекнула о желании провести ее за рубежом в Греции или Италии.

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