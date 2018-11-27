Создание ГБР является важным этапом в построении новой правоохранительной системы - СМИ [ Редактировать ]
Начало работы Государственного бюро расследований (ГБР) является не менее важным шагом в создании новой правоохранительной системы Украины, чем создание Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Национального агентства по вопросам противодействию коррупции (НАПК). Такое мнение выражает издание gazeta.ua в статье под заголовком "Коррупции - труба".
"Функция следствия передана из прокуратуры в новый главный следственный орган - ГБР. И с 27 ноября этот мощный следовательский аппарат заработает", - пишут журналисты издания.
Gazeta.ua отмечает, что директор ГБР Роман Труба стал первым руководителем после главы НАБУ Артема Сытника, который запустил крупный правоохранительный орган с нуля.
"Сумев сделать это на фоне очевидного сопротивления влиятельных фигур во власти и отсутствия политической поддержки, которую имело создание НАБУ", - добавляет издание.
Как сообщалось, во вторник, 27 ноября, около 300 следователей ГБР примут присягу и начнут работать над первыми уголовными делами.
Роман Труба был объявлен победителем конкурса на должность директора Бюро 16 ноября 2017 года.
Верховная Рада приняла Закон о создании ГБР 12 ноября 2015 года. Создание этого органа предусмотрено Конституцией Украины. Бюро будет расследовать преступления, совершенные высшими должностными лицами, служащими НАБУ и САП, а также военными преступниками. Создание Бюро является одним из условий предоставления Евросоюзом безвизового режима Украине.
по теме
В США призвали власти Украины и России выйти на прямой контакт
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон осуждает действия России против Украины
Воєнний стан в Україні: які зміни чекають українців?
Нагадаю, в ніч з неділі на понеділок відбулося екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони. Президент Петро Порошенко запропонував запровадити воєнний стан. Як відповідь на атаку проти українських військових катерів в районі Керченської протоки
Агрессия России в Азовском море: в МИД сделали срочное заявление
В понедельник, 26 ноября, в Министерстве иностранных дел Украины прошло закрытое заседание
В НБУ срочно собрали глав крупнейших банков
В понедельник, 26 ноября, Национальный банк Украины собрал глав правления крупнейших украинских банков
Порошенко и Столтенберг договорились о срочном заседании комиссии Украина-НАТО
Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания Комиссии Украина-НАТО