Під'їзні шляхи до деяких пунктів пропуску на державному кордоні вдалося частково розблокувати. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Через протести власників авто на єврономерах ускладненим залишається рух через "Шегині", "Краківець" та "Ягодин" на кордоні з Польщею. Також обмежений проїзд через "Малий Березний" та "Ужгород" - це словацький кордон. Є проблеми і на КП "Тиса", що на кордоні з Угорщиною.

Тим часом у МВС пообіцяли реєструвати автівки на єврономерах цілодобово. У відомстві наголошують, що максимально спростять процедуру легалізації так званих "євроблях".

У Ягодині - це Волинська область, за два кілометри від державного кордону траса перекрита. Мітингувальники вже не ходять по зебрі, а зробили барикаду з шин. Стояли всю ніч.

"Я стою, щоб мої діти добре жили. Я їжджу на "євробляхах" на протязі 5 років, ні разу не порушувала закон. Кожних 5-10 днів я в'їжджала - виїжджала. Ми тут стоїмо, щоб вернули нам наш транзит", - говорить Анна Горнич, мешканка Любомля, учасниця акції протесту.

Протестувальники не пропускають навіть митників. Після зміни тим доводиться долати кілометри пішки.

"- То це у Вас перезмінка?

- Да, бачите вирішили пройтися".

На місцях багато поліцейських, є й нацгвардія. Намагаються домовлятися з "євробляхарями". Та поки ті - мітингують, інші водії стоять у довжелезних чергах. У деяких - здають нерви. Вони вдягають жовті жилети та просто розкидають шини.

Протестувальники не відступають. Проїзну частину закидають палаючими шинами.

"Планували сьогодні бути на розмитненні. Завтра в мене вигрузка в Німеччині. Везу скоропопорт - малину, ягоду. Вже бути платити штрафні санкції мій шеф", - говорить водій-далекобійник.

Митники запевняють: попри протест, жодна машина на єврономерах через цей пункт пропуску без застав, встановленої законом, в Україну не в'їхала.

На Закарпатті на КПП "Тиса" "євробляхарі" зупинили машини за 100 метрів від кордону. Стоять з відкритими капотами - імітують поломку авто. Поліція за усім спостерігає. А от водії, які стоять у кілометрових заторах - обурені.

"Це треба їздити на нормальних номерах Українських, а не хто зна на яких", - говорить Іван, стоїть в черзі на кордоні.

На Львівщині у пункті пропуску "Рава-Руська" мітингувальники не пускають ані автобуси, ані машини спецслужб.

"Інформацію передали польським колегам, щоб вони скеровували громадян. Пункти пропуску, які розблоковані і аналогічно пояснюємо людям, які очікують на перетин кордону перед пунктами пропуску з української сторони, що вони можуть обрати суміжні пункти пропуску для перетину", - говорить Левко Прокіпчук, начальник Львівської митниці ДФС.

А це пункт пропуску Краківець. Майже північ. Три автобуси з дітьми повертаються з танцювального фестивалю у Кракові. В черзі простояли кілька годин .

"Там були дуже різні ситуації, вплоть до викликання швидких, тому що, там були люди, які потребували інсулін. Там були люди, які потребували інші ліки. Це такі терористичні методи , вони є так, вони не правильні", - говорить Наталія Шелестак, громадська активістка.

Пропустити дітей мітингувальники згоджуються ближче до ранку.

За яких умов "євробляхарі" можуть їздити на своїх машинах, сьогодні у Києві розповіли представники ДФС. Ті, хто вже має авто з іноземною реєстрацією - у першу чергу мають сплатити штраф - 8, 5тисяч гривень. І лише після цього офіційно розмитнити авто. Скільки доведеться викласти за власне легалізацію "євробляхи" можна підрахувати за формулою. Вона складається з базової ставки, помноженої на коефіцієнти об'єму двигуна та віку машини. Є ще нововведення - перетинати кордон водій може лише за умови сплати застави. Її розмір вираховується безпосередньо у пункті пропуску. Знову ж таки - залежно від віку автівки та її вартості. Якщо власник машини прострочить термін перетину кордону, на нього чекає штраф - 170 тисяч гривень.

"Ці штрафи будуть виписуватись працівниками митниці. Далі буде передаватися до суду і на підставі рішення суду виконавчою службою будуть стягуватись такі штрафи", - говорить Василь Поїзд, директор Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС.

Однак і це не все. Контролювати офіційно зареєстровано авто чи ні - мають поліцейські, які можуть зупиняти машини на єврономерах та перевіряти документи водіїв.