В Одесі співробітник державного підприємства розстріляв знайомого, а потім намагався знищити сліди злочину. Про це заявляють місцеві активісти, які оприлюднили відео інциденту. Докладніше Андрій Анастасов.

Андрій Корольов - колишній коп, нині - заступник начальника відділу внутрішньої безпеки держпідприємства "Адміністрація морських портів України".

Це його будинок під Одесою. Днями тут стався конфлікт між Корольовим та одним із гостей на ім'я Володимир. Останній тепер у лікарні: у нього прострілені ноги, поранення в руку, зламані ребра та безліч забоїв.

"Вот здесь сидит пуля. Вот здесь это шарик со стальной начинкой".

Володимир - звичайний підприємець. Каже: до будинку зайшов у справах. Корольов запропонував йому випити, а згодом чи то на щось образився, чи то просто хотів зігнати злість. Почав бити, а потім стріляти впритул з травматичного пістолета. Уже поранений Володимир намагався втекти на своєму мікроавтобусі, але Корольов продовжив стрілянину.

"Прямо передо мной был перезаряжен пистолет и пошла очередь выстрелов. Без предупреждения, без выстрелов вверх. Самое главное, что у меня было ощущение полного чувства безнаказанности от человека", - розповідає Володимир, постраждалий.

Непритомного чоловіка чиновник та його помічники заволокли до мікроавтобуса і залишили там стікати кров'ю, а самі заходилися знищувати сліди злочину: збирати гільзи, замивати плями. Розголосу інцидент набув завдяки активістам. Їм анонімно надіслали відео з камер спостереження.

"Это абсолютно извращенного ума человек, чиновник, аморальная личность, не уважающая ни закон, ни ценность жизни. Сегодня людей, которые верят в то, что после этого такого человека накажут. В нашем государстве почти не осталось", - говорить Георгій Блощиця, голова громадської організації.

Проти чиновника поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство із застосуванням зброї". Втім, він також вважає себе постраждалим. Каже: днями цей пістолет у нього вкрали.

"Він не допитаний ще, лише розмовляє телефоном або спілкується через свого захисника. В теперішній час, як він повідомляє, він перебуває на лікуванні, тому як отримав травму голови в ході бійки", - розповідає Любов Гордієвська, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції в Одеській області.

В "Адміністрації морських портів" визнали: це дійсно їхній співробітник. На зв'язок він не виходить з минулого тижня. Роботодавець здивований такою агресивною поведінкою та призначив службове розслідування.

"Скоріш з все, нами буде прийняте рішення щодо звільнення даного працівника з державного підприємства. У нас є відповідний кодекс поведінки і така поведінка, яка там продемонстрована, не відповідає кодексу та етикету поведінки працівника на державному підприємстві", - говорить Сергій Гронський, заступник голови ДП "Адміністрація морських портів України".

Наразі Андрію Корольову загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.