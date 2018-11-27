Макрону акції "жовтих жилетів" нагадали кадри з воєнних дій [ Редактировать ]
Акції "жовтих жилетів" у Парижі президентові Франції Еммануелеві Макрону нагадали кадри з місця воєнних дій. Про це він сказав під час засідання кабінету міністрів. А також додав, що не розуміє позиції тих політиків, які підтримують протестний рух.
Нагадаю, французи виступають проти підвищення цін на пальне із квітня наступного року. По всій країні пройшло понад півтори тисячі акцій. Цієї суботи "жовті жилети" намагалися штурмувати урядовий квартал у Парижі. Силовики застосували водні гармати та сльозогінний газ.
За увесь час протестного руху загинуло двоє людей, понад півтисячі - дістали поранення.
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