В Днепре нашли труп раздетой девушки в подъезде (фото) [ Редактировать ]
27 ноября в одном из подъездов Днепра нашли труп молодой девушки без одежды, сообщает "Информатор". На теле убитой обнаружили следы насилия, в основном - гематомы на лице.
Девушку бросили мертвой в одних штанах на лестничной клетке. Труп обнаружил один из жителей многоэтажке на улице Гусенко. На место выехали сотрудники патрульной полиции и скорой медицинской помощи. Последние констатировали смерть.
Полиция вызвала следственно-оперативную группу и судмедэкспертов. Умершую пока не удалось опознать. На вид ей 20 - 25 лет. По этому факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство). Детали происшествия выясняются.
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На днях в Днепре нашли труп мужчины без лица. Военного перед смертью пытали и выкололи глаза.
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