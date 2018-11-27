27 ноября в одном из подъездов Днепра нашли труп молодой девушки без одежды, сообщает "Информатор". На теле убитой обнаружили следы насилия, в основном - гематомы на лице.

Девушку бросили мертвой в одних штанах на лестничной клетке. Труп обнаружил один из жителей многоэтажке на улице Гусенко. На место выехали сотрудники патрульной полиции и скорой медицинской помощи. Последние констатировали смерть.

Полиция вызвала следственно-оперативную группу и судмедэкспертов. Умершую пока не удалось опознать. На вид ей 20 - 25 лет. По этому факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство). Детали происшествия выясняются.

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