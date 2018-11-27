Пограничникам российской Федеральной службы безопасности и военнослужащим Вооруженных сил России, которые совершили нападение на украинских моряков, сообщили о подозрении. Об этом сообщает пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

Следователи Службы безопасности Украины в Одесский области и военные прокуроры Военной прокуратуры Южного региона Украины сообщили о подозрении по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных части 2 статьи 437 (планирование, подготовка, развязание и ведение агрессивной войны), части 2 статьи 15 (покушение на преступление), пункту 1 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины российским военным.

Так, о подозрении сообщено:

контр-адмиралу С. Станкевичу - начальнику пограничного управления ФСБ РК и г. Севастополя по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

вице-адмиралу Г. Медведеву - заместителю руководителя Пограничной службы ФСБ России - руководителю департамента береговой охраны по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

капитану 1 ранга Р. Ромашкину - начальнику службы пункта управления ФСБ России по РК и г. Севастополь, в состав которого входят ПСКР "Изумруд" и ПСКР "Дон" по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

капитану 1 ранга А. Шеину - заместителю начальника управления -начальнику отдела БУ ПУ ФСБ России по РК по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

капитану 2 ранга А. Шатохину - начальнику службы в г. Керчь пункта управления ФСБ России по РК по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

капитану 2 ранга А. Саляеву - командиру пограничного сторожевого корабля ПСКР "Дон" по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

капитану 3 ранга А. Шипицину - командиру сторожевого корабля "Изумруд" ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 437 УК Украины;

капитану 3 ранга С. Щербакову - командиру малого противолодочного корабля "Суздалец" ч. 2 ст. 437 УК Украины.

Отмечается, что нападение на украинских моряков было осуществлено по приказу и под руководством заместителя руководителя Пограничной службы ФСБ России , руководителя департамента береговой охраны, контр-адмирала С. Станкевича и начальника пограничного управления ФСБ АР Крым и г. Севастополя, вице-адмирала Г. Медведева.

Российские военные координировали и организовали нападение военных кораблей России на украинских моряков путем осуществления артиллерийского обстрела и тарана украинских кораблей, в результате чего украинские военные получили ранения и были захвачены вместе с военной техникой.

Лысенко добавил, что сейчас украинские малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу", а также 24 военнослужащих Украины захвачены военной оккупационной властью России.

На данный момент подозрения направлены по месту службы военных России , готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.

Корабли захвачены спецназом России. Также есть информация уже о двух раненых украинских военных моряках.

Мировые лидеры сразу отреагировали на случившееся.

Президент Украины Петр Порошенко срочно созвал военный кабинет из-за нападения на украинские корабли. Также Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН.

В свою очередь, Совет национальной безопасности и обороны направил в Верховную Раду предложение ввести военное положение на 60 дней.

В случае, если в нашей стране все-таки введут такое положение, предлагаем узнать, как изменится жизнь украинцев.

Также в сети появились записи, на которых слышно переговоры украинских и российских военных в Азовском море. На записи можно разобрать, как россияне заявляют о том, что собираются применить оружие и требуют у украинцев выйти на палубу с поднятыми руками.

Позже Виктор Муженко, начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, заявил, что армия и СБУ приведены в полную боеготовность.

Ночью у консульств России в городах Украины начались протесты.

А президент Украины Петр Порошенко призвал ветеранов АТО и ООС "быть начеку".

Позже Порошенко обратился к России из-за ситуации в Азовском море, а также стало известно, что Украина обратится в ЕСПЧ.

Позже поверенного в делах Украины вызвали в МИД России.

Спустя время в Одессе объявили тревогу. Всех военных и силовиков экстренно начали созывать в части.

Кроме того, в Керчь отбуксировали малые артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" и буксир "Яни Капу" ВМС Украины.

В то же время в ЦИК сделали заявление, о том, как военное положение повлияет на выборы.

Раненых украинских моряков вывезли в Москву. Позже стали известны их имена.

В свою очередь, Порошенко и Столтенберг договорились о срочном заседании комиссии Украина-НАТО. А в НБУ срочно собрали глав крупнейших банков.

В Министерстве иностранных дел Украины прошло закрытое заседание, в ходе которого Климкин сделал срочное заявление и предупредил о силовом ответе.

Смотрите также, как военное положение повлияет на выплаты в стране.

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