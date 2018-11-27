С 1 января 2019 года украинцы будут заключать договоры на поставки и на распределение электроэнергии. Об этом сообщила в Facebook Оксана Кривенко, глава Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Новая модель системы договорных отношений на розничном рынке электроэнергии и порядок заключения договоров определены Правилами розничного рынка электроэнергии, утвержденными постановлением НКРЭКУ №312 от 14 марта 2018 года.

По словам Кривенко, согласно закону О рынке электрической энергии, энергоснабжающие компании обязаны осуществить отделение деятельности по распределению электрической энергии от других видов деятельности вертикально интегрированного предприятия (облэнерго), в том числе путем создания электропоставщика.

Согласно установленным правилам, потребитель заключает договоры:

о предоставлении услуг по распределению электрической энергии потребителю с оператором системы распределения;

о поставках электрической энергии потребителю с выбранным электропоставщиком или поставки электроэнергии поставщиком универсальных услуг (для бытовых или малых бытовых потребителей).

Кривенко пояснила, что договор потребителя с оператором системы распределения преимущественно касается технических параметров мощности, класса напряжения, качества электрической энергии, процедуры отключения и подключения.

Договор о поставках электрической энергии предусматривает коммерческую продажу потребителю электрической энергии в качестве товарной продукции, добавила она.

Глава НКРЭКУ подчеркнула, что договоры о пользовании электроэнергией (для населения) и поставки электроэнергии, заключенные потребителями с облэнерго прекращают свое действие с 1 января 2019 года.

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