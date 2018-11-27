В Украине меняют правила оплаты за электричество [ Редактировать ]
С 1 января 2019 года украинцы будут заключать договоры на поставки и на распределение электроэнергии. Об этом сообщила в Facebook Оксана Кривенко, глава Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Новая модель системы договорных отношений на розничном рынке электроэнергии и порядок заключения договоров определены Правилами розничного рынка электроэнергии, утвержденными постановлением НКРЭКУ №312 от 14 марта 2018 года.
По словам Кривенко, согласно закону О рынке электрической энергии, энергоснабжающие компании обязаны осуществить отделение деятельности по распределению электрической энергии от других видов деятельности вертикально интегрированного предприятия (облэнерго), в том числе путем создания электропоставщика.
Согласно установленным правилам, потребитель заключает договоры:
- о предоставлении услуг по распределению электрической энергии потребителю с оператором системы распределения;
- о поставках электрической энергии потребителю с выбранным электропоставщиком или поставки электроэнергии поставщиком универсальных услуг (для бытовых или малых бытовых потребителей).
Кривенко пояснила, что договор потребителя с оператором системы распределения преимущественно касается технических параметров мощности, класса напряжения, качества электрической энергии, процедуры отключения и подключения.
Договор о поставках электрической энергии предусматривает коммерческую продажу потребителю электрической энергии в качестве товарной продукции, добавила она.
Глава НКРЭКУ подчеркнула, что договоры о пользовании электроэнергией (для населения) и поставки электроэнергии, заключенные потребителями с облэнерго прекращают свое действие с 1 января 2019 года.
Ранее мы писали о том, что цены на электричество в Украине пересчитают.
по теме
Военное положение: как отразится на сотрудничестве с МВФ
Министр финансов Оксана Маркарова сделала заявление
В НБУ срочно собрали глав крупнейших банков
В понедельник, 26 ноября, Национальный банк Украины собрал глав правления крупнейших украинских банков
"Під градусом": як каратимуть п'яних водіїв?
"Зелений змій" на українських дорогах - чому ні підвищення штрафів, ні посилення контролю не можуть побороти любов водіїв до оковитої?
Хто розкручує маховик вуличних протестів?
Невдоволені, геть на вулиці! Хто розкручує новий політичний тренд із блокування міст та магістралей і наскільки масштабним може стати це явище ближче до виборів?
Бюджет 2019: как принимали главный финансовый документ страны?
Верховная Рада Украины 23 ноября приняла во втором чтении и в целом проект бюджета Украины на 2019 год.