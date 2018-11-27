Первая леди США Мелания Трамп показала, как Белый дом украсили к Рождеству. В восточной колоннаде президентской резиденции поставили около 40 кроваво-красных елей.

The People’s House @WhiteHouse is ready to celebrate Christmas and the holiday season! pic.twitter.com/oejKW3mC15 — Melania Trump (@FLOTUS) 26 ноября 2018 г.

Пользователи сети высмеяли украшенную администрацию президента Трампа. Некоторые отметили, что декор напоминает фильм ужасов "Сияние".

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Один из пользователей сравнил администрацию с дворцом Белой колдуньи из "Хроники Нарнии" Фото: Twitter

Некоторые сравнили ели с служанками из сериала "Рассказ служанки" Фото: Twitter

Фото: Twitter

В начале месяца президент США Дональд Трамп поругался с журналистами.