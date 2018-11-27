В Одессе на 28 ноября объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщают синоптики, ссылаясь на прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Ночью и днем по городу и местами по области, ожидается гололедица, ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду.

Температура ночью 2-4 градусов мороза, днем 0-2 градуса мороза.

В Одесской области будет облачно. Ожидаются осадки, местами сильные. А также налипание мокрого снега, метель, гололед, гололедица.

Ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем от 4 мороза до 1 градуса тепла.

Ранее мы писали от том, синоптики шокировали прогнозом погоды на неделю.