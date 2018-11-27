Хождение зимой на улице без шапки может иметь плохие последствия. Врачи назвали несколько проблем со здоровьем, которые могут ждать тех, кто игнорирует теплые головные уборы.



Об этом сообщает "Медикфорум".

Отит. Сочетание холодного ветра и хождения без шапки может дать печальный результат - воспаление среднего и наружного уха, отит. В ушах могут возникнуть фурункулы, которые приводят к сильной боли и нагноению.

Гайморит. Кроме отита, инфекция может перейти и на другие органы головы в силу близкого расположения. Могут пострадать миндалины, и тогда разовьется ангина. Если возникнет воспаление придаточных пазух носа, могут появиться гайморит и фронтит.

Воспаление лицевого и затылочного нерва. Эта болезнь развивается из-за переохлаждения и провоцирует адские муки. Воспаление нервов сопровождается пульсирующей болью, которая не позволяет ни спать, ни есть. При этом лечение может быть неэффективным, или оказаться очень длинным.



Облысение. Переохлаждение головы негативно влияет на состояние сосудов, питающих луковицы волос. Как результат, питание волосяных фолликул нарушается, волосы становятся более тонкими и пористыми и начинают выпадать.



Стенокардия. Переохлаждение головы может привести к спазму сосудов внутренних органов и спровоцировать приступ стенокардии или астмы.



Поэтому настоятельно рекомендуем обратиться позаботиться о своем здоровье и не забывать о головных уборах, чтобы избежать вышеупомянутых заболеваний.

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