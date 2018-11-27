В Кривом Роге ребенок выпал из маршрутки [ Редактировать ]
В Кривом Роге 12-летний мальчик выпал из маршрутного такси во время движения на дорого. Об этом СМИ сообщил отец пострадавшего ребенка Юрий, пишет "Первый Криворожский".
Вопиющий инцидент произошел 25 ноября, когда школьник ехал в маршрутке №266 домой. Во время движения транспортного средства открылась задняя боковая дверь и ребенок выпал на проезжую часть. Мало того, водитель маршрутки отреагировал на случившееся только тогда, когда ему начали сигналить другие водители, рассказал отец мальчика.
"Водитель маршрутки поднял моего сына и отвез до остановки, где он собирался выходить, после поехал дальше У ребенка черепно-мозговая травма и ушибы, у него болит голова. После случившегося сын был в шоковом состоянии и даже не мог говорить", - отметил мужчина.
Это не первый случай. Ранее в Херсоне из троллейбуса выпал 9-летний мальчик.
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