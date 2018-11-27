Певица Вера Брежнева и ее старшая дочь Соня Киперман не прекращают радовать сеть фото-доказательствами своей идиллии.

Поздравляя Веру с Днем матери, Соня в Instagram поделилась архивным фото.





"Самый счастливый дочь в мире. С Днем матери, мама, я люблю тебя", - написала Киперман, которая учится в США, на английском языке.

Соня выросла, а Вера нисколько не изменилась.

Вера же в своем фотоблоге посвятила трогательный сообщение и своей маме, Сониной бабушке.



"Только когда появляются дети, начинаешь по-настоящему понимать, как это - быть Мамой. Любить безусловно. Поддерживать во всем. Мать силы не обижаться. И от праздниками становится важным только одно. Чтобы мама была жива", - написала певица.

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