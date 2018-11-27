Харьковчанин изрезал сожительницу и ее детей [ Редактировать ]
В Харькове ранее судимый мужчина изувечил сожительницу и ее сыновей, сообщили в отделе коммуникации полиции области. О ножевом нападении сообщила соседка потерпевшей.
Мать и ее детей доставили в больницу с ножевыми ранениями. Вечером мужчина пришел домой к своей возлюбленной. Между парой возник конфликт в ходе которого сыновья (17 и 19 лет) решили заступиться за маму. В результате бывший рецидивист достал нож и нанес ранения всем членам семьи.
Следователем Шевченковского отделения полиции по данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство.
К сожалению, похожие случаи происходят каждый день. Ранее мать зарубила топором дочь из-за выпускного платья.
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