В Харькове ранее судимый мужчина изувечил сожительницу и ее сыновей, сообщили в отделе коммуникации полиции области. О ножевом нападении сообщила соседка потерпевшей.

Мать и ее детей доставили в больницу с ножевыми ранениями. Вечером мужчина пришел домой к своей возлюбленной. Между парой возник конфликт в ходе которого сыновья (17 и 19 лет) решили заступиться за маму. В результате бывший рецидивист достал нож и нанес ранения всем членам семьи.

Следователем Шевченковского отделения полиции по данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство.

К сожалению, похожие случаи происходят каждый день. Ранее мать зарубила топором дочь из-за выпускного платья.