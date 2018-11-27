Часы - тот предмет, без которого мы уже не представляем своей жизни. С появлением мобильных телефонов и остальных гаджетов они несколько потеряли свою популярность, однако, в каждом доме есть хотя бы одни часы.

Важно следить, чтобы они всегда шли, а если остановились - срочно менять батарейки и не допускать "простоя".

Почему нельзя, чтобы часы стояли?

Считается, что если часы упали со стены, то в дом в скором времени придет беда. Во многих семьях после падения часов со стены происходили действительно ужасные вещи, вплоть до смерти членов семьи.

Это же объясняет, почему нельзя чтобы часы стояли.

Ознакомившись же с известными приметами об этом предмете, можно увидеть, что они действительно могли изменять судьбы людей. Поэтому к выбору этих предметов стоит подходить очень внимательно. Нельзя забывать, что это не просто стильное дополнение интерьера.

Это прямое напоминание того, что все в мире меняется, а время не стоит на месте.

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