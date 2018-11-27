Когда американская актриса Меган Маркл Вышла замуж за Британского принца Гарри, ей было 36 лет, а за плечами у нее был один официальный брак и несколько романов. Упоминание об одном из них на днях всплыло в сети.



Речь идет о фото, на котором Меган изображена с ее бывший бойфрендом, канадским звездным шеф-поваром Кори Витиелло.



Об этом пишет TMZ.





По словам источника, снимок паре Было Сделано в ресторане в мае 2016-го года.



Между прочим, Кори тоже недолго убивался по Меган. Мужчина уже женат и у него есть ребенок.

Ранее мы писали, почему принц Гарри и Меган Маркл переезжают.