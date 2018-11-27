Имя очень сильно влияет на Судьбу, поэтому оно играет не последнюю роль для счастья человека, заявляют эксперты. Некоторые женские имена несут в себе очень сильную энергетику, но есть и такие имена, которые становятся для его обладателя своеобразным проклятием, пишет dailyhyro.

Давайте же узнаем, какие женские имена приносят неудачу:

Инга

Чаще всего его связывают с именем скандинавского бога плодородия, и буквальное значение можно трактовать, как "находящаяся под защитой Инги", то есть, бога плодородия. Также это имя может рассматриваться ка женский аналог мужских имен Ингвар или Ингольф. Как понятно из вышесказанного, у этого имени достаточно четко прослеживается мужская сильная энергетика. С одной стороны, это придаст характера, что, конечно же, необходимо в жизни. С другой стороны, могут возникнуть достаточно серьезные проблемы именно потому, что Инга настойчива и обладает логическим складом ума.

Любовь

Поскольку имя Любовь переведено с греческого и имеет буквальное значение, нетрудно догадаться, что для носительниц данного имени чувства являются основой жизни, и, в первую очередь, любовные. Это нередко заставляет их обжигаться и ошибаться, ведь своему избраннику они отдаются полностью. Хотя если жизнь Любови складывается удачно, то счастливее этого человека в любви не найти, и все сложности сразу сглаживаются.

Виктория

Первое имя образовано от латинского слова, которое переводится как "победа". Второе имя имеет греческое происхождение и трактуется так же. Естественно и понятно, что носительницы такого имени склонны и стремятся побеждать. Да, они обладают для этого силами и энергией. Но это не значит, что порой им не нужны опора и поддержка. К тому же, им особенно тяжело держать себя в руках при неудачах.

Варвара

С одной стороны, это очень сильное по своей энергетике имя. Есть две версии его происхождения. Первая связана с древними временами, когда происходили столкновения германских племен с Римской империей. Таким образом римляне имитировали речь иноземцев, которые казались им дикими и абсолютно нецивилизованными. Собственно именно это значение имени и может навлечь неприятности на его носительницу. Ведь таким образом их наделяют некоторой грубостью в движениях и поведении. К тому же, поскольку имя связано с иноземцами, Варвара может ощущать себя чужой среди своих. Но второе происхождение имени приписывает ему защитные функции, что поможет сориентироваться в жизни.

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