В связи с введением военного положения в 10 областях Украина вводит дополнительные меры по обеспечению охраны и обороны объектов инфраструктуры.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время совещания с руководителями "Укрзализныци", "Укравтодора", Администрации морских портов Украины, Госавиаслужбы, Украэродвижения, морских портов, представителями структурных подразделений Министерства инфраструктуры, сообщает пресс-служба ведомства.

Омелян поручил усилить охрану и оборону вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других объектов инфраструктуры.

"Также мы вводим особый режим работы железнодорожного транспорта. Он предусматривает обеспечение пропускной способности железнодорожной сети и соответствующего подвижного состава для нужд обороны в основных направлениях, определенных Генеральным штабом Вооруженных сил Украины. Приоритетность при назначении поездов будет определяться необходимостью осуществления перевозок в условиях военного периода, по решениям военного командования", - заявил глава Мининфраструктуры.

Омелян поручил создать Оперативный штаб для взаимодействия с военным командованием.

По его словам, планируется ввести активное участие сотрудников сферы транспорта в территориальной обороне.

"У каждого наготове должен быть "тревожный рюкзак" с трехдневным запасом всего необходимого и четкое понимание его действий в случае атаки врага", - отметил он.

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