Военное положение: железная дорога переходит в особый режим [ Редактировать ]
В связи с введением военного положения в 10 областях Украина вводит дополнительные меры по обеспечению охраны и обороны объектов инфраструктуры.
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время совещания с руководителями "Укрзализныци", "Укравтодора", Администрации морских портов Украины, Госавиаслужбы, Украэродвижения, морских портов, представителями структурных подразделений Министерства инфраструктуры, сообщает пресс-служба ведомства.
Омелян поручил усилить охрану и оборону вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других объектов инфраструктуры.
"Также мы вводим особый режим работы железнодорожного транспорта. Он предусматривает обеспечение пропускной способности железнодорожной сети и соответствующего подвижного состава для нужд обороны в основных направлениях, определенных Генеральным штабом Вооруженных сил Украины. Приоритетность при назначении поездов будет определяться необходимостью осуществления перевозок в условиях военного периода, по решениям военного командования", - заявил глава Мининфраструктуры.
Омелян поручил создать Оперативный штаб для взаимодействия с военным командованием.
По его словам, планируется ввести активное участие сотрудников сферы транспорта в территориальной обороне.
"У каждого наготове должен быть "тревожный рюкзак" с трехдневным запасом всего необходимого и четкое понимание его действий в случае атаки врага", - отметил он.
Ранее мы рассказывали, как украинцы будут получать медицинскую помощь. как будут работать аэропорты, а также повлияет ли военное положение на работу школ.
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