Мода 2019: 5 трендовых оттенков зимы [ Редактировать ]
Ежегодно и для каждого сезона специалисты института Pantone выбирают те самые цвета и оттенки, которые все мы будем носить ближайшие несколько месяцев. Вот и на этот раз, проанализировав запросы в интернете и общие настроения покупателей, они определились, какого цвета вещи стоит искать на полках магазинов, пишет "Сегодня".
"Синяя туманность"
Фото: AFP
Этот оттенок синего, в отличие от своего собрата navy, который был моден в минувшем сезоне, будет намного ярче и сочнее. Носить его можно с яркими цветами, вроде, оранжевого, или классическим сливочным.
"Ультрафиолет"
Фото: Getty Images
Этот оттенок не будет новым, поскольку в прошлом сезоне мы тоже его носили. Этот цвет принято считать цветом людей творческих, с тяжелым характером. А поскольку мы живем в сложные времена, в принципе, все сошлось. Под него можно подобрать кирпичный, черный или бордо.
"Лепесток крокуса"
Фото: AFP
Это цвет, который напоминает оттенки лавандового, больше принято считать женским и слишком нежным цветом. Однако в последнее время все больше дизайнеров предпочитают использовать его и при создании мужской одежды, делая цвет более универсальным.
"Оливка в мартини"
Фото: UFW
Более известный нам, как цвет хаки, специалисты советуют использовать вместо набивших оскомину черного и темно-синего. Таким образом этот оттенок смело можно считать универсальным в этом сезоне.
"Нежный лимон"
Фото: Getty Images
Можно уверенно комбинировать с "лепестком крокуса" и "ультрафиолетом", к которым он подходит просто идеально. В принципе, этот оттенок сам по себе достаточно самостоятелен и универсален. Главное помнить, что чем светлее тон вашей кожи, тем больше "желтизны" должно быть в этом лимоне.
Читайте также, в каком платье лучше встречать Новый год 2019.
по теме
Новый год 2019: в каком платье встречать праздник
Тем, кто хочет, чтобы год свиньи принес удачи, не стоит скупиться при выборе наряда
В Украину пришел новый модный тренд
Украинцы начали активно утепляться на фоне грядущего похолодания в стране
Зима 2019: самые модные цвета сезона
Специалисты института Pantone выбирают цвета и оттенки, которые будут "диктовать моду" ближайшие несколько месяцев
Зима-2019: модные шапки этого сезона (фото)
Зима уже совсем близко, а за окном и вовсе уже минусовая температура
Новый год 2019: куда поехать отдыхать
Новый Год совсем близко, а это значит, что нужно выбирать, где вы хотите его провести