Ежегодно и для каждого сезона специалисты института Pantone выбирают те самые цвета и оттенки, которые все мы будем носить ближайшие несколько месяцев. Вот и на этот раз, проанализировав запросы в интернете и общие настроения покупателей, они определились, какого цвета вещи стоит искать на полках магазинов, пишет "Сегодня".

"Синяя туманность"

Фото: AFP

Этот оттенок синего, в отличие от своего собрата navy, который был моден в минувшем сезоне, будет намного ярче и сочнее. Носить его можно с яркими цветами, вроде, оранжевого, или классическим сливочным.

"Ультрафиолет"

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Этот оттенок не будет новым, поскольку в прошлом сезоне мы тоже его носили. Этот цвет принято считать цветом людей творческих, с тяжелым характером. А поскольку мы живем в сложные времена, в принципе, все сошлось. Под него можно подобрать кирпичный, черный или бордо.

"Лепесток крокуса"

Фото: AFP

Это цвет, который напоминает оттенки лавандового, больше принято считать женским и слишком нежным цветом. Однако в последнее время все больше дизайнеров предпочитают использовать его и при создании мужской одежды, делая цвет более универсальным.

"Оливка в мартини"

Фото: UFW

Более известный нам, как цвет хаки, специалисты советуют использовать вместо набивших оскомину черного и темно-синего. Таким образом этот оттенок смело можно считать универсальным в этом сезоне.

"Нежный лимон"

Фото: Getty Images

Можно уверенно комбинировать с "лепестком крокуса" и "ультрафиолетом", к которым он подходит просто идеально. В принципе, этот оттенок сам по себе достаточно самостоятелен и универсален. Главное помнить, что чем светлее тон вашей кожи, тем больше "желтизны" должно быть в этом лимоне.

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