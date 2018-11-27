Информация о взрывчатке на железнодорожном и автомобильном вокзалах Киева после проверки не подтвердилась. В результате операции был задержан вероятный злоумышленник. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции города Киева.

"Полицейские тщательно осмотрели объекты и прилегающую территорию. В результате проверки никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Печерском районе столицы патрульные полицейские задержали 15-летнего парня с мобильным телефоном, с которого предположительно осуществлялись звонки.

Для выяснения обстоятельств и определения правовой квалификации события подростка доставили в Голосеевское управление полиции.

Сообщение о возможной угрозе появилось около 12:50 во вторник, 27 ноября.