В Запорожье двое детей отравились в вагоне поезда "Одесса-Запорожье" во время растопки титана топочным материалом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Отмечается, что 26 ноября в Коммунарское отделение полиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставлены двое детей 2009 и 2002 годов рождения для проведения обследования во время подозрения с признаками отравления продуктами горения.

После осмотра вагона было установлено, что в пассажирском поезде сообщением "Одесса-Запорожье" ехала группа из 28 детей и 5 взрослых. Во время растопки титана топочным материалом в вагоне произошел внезапный кратковременный выброс дыма (эффект обратной тяги).

"Пассажиры услышали запах дыма и пожаловались, им было предложено перейти на свободные места в другие вагоны поезда. На станции Запорожье было принято решение вызвать скорую медицинскую помощь. Медицинские работники осмотрели 15 детей, двух из них для обследования направили в больницу. После чего все были отпущены домой", - рассказали в полиции.

На данный момент жизни и здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает. Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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