Все вещи в женском гардеробе делятся по сезону и когда наступают холода, как правило, большинство ярких и летящих нарядов покидают шкаф уступая место свитерам и брюкам. Но, это ни в коем случае не должно касаться ваших любимых летних платьев, которые можно носить и в зимнее время, пишет clutch.

Летнее платье с oversize - свитером

Фото: Clutch

Первые правила, которое вы должны освоить, когда будете надевать платье зимой - многослойные образы и как их носить. При помощи нескольких видов одежды можно составлять очень интересные комплекты. Что касается летнего платья, то в этом случае можно сочетать свитер-oversize, надев его поверх легкого струящегося наряда. Тонкий ремень на талии придаст вашему образу женственности.

Летнее платье с водолазкой

Фото: Clutch

Платье поверх водолазки остается актуальной темой уже несколько сезонов подряд. Особенно хорошо такие комплекты смотрятся с платьем в бельевом стиле. Можно сделать акцент на модели современного покроя, которые также сочетаются с трикотажными свитерами. Это любимый прием модниц 80-х и самая оригинальная идея зимнего образа с платьем.

Летнее платье с джинсами

Фото: Clutch

Идеальное сочетание для всех, кто любит стиль "бохо" и "хиппи-шик". Пестрые платья в сочетании с джинсами отличный выбор для зимнего образа с платьем. Хорошо такие комплекты смотрятся с лаконичным комбо или с однотонными комбинациями с прямыми классическими джинсами.

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