С 28 ноября по 6 января православные верующие будут соблюдать Рождественский пост. За многие годы родилось множество традиций, обычаев и народных примет, связанных с Рождественским постом.

У Рождественского поста есть и другое, народное название поста - Филипповки. Накануне поста отмечают день памяти апостола Филиппа (27 ноября).

Первый день Рождественского поста приходится на 28 ноября. С этого дня соблюдающие пост отказываются от пиши животного происхождения и стараются соблюдать духовную чистоту. Во время любого поста советуют не ссориться с ближними и не обижать незнакомых людей, заниматься благотворительностью. Вовсе не обязательно жертвовать большие суммы: можно отдать в специальные пункты приема старые вещи, если те имеют презентабельный внешний вид.

Есть в народе традиции и приметы, приуроченные именно к Рождественскому посту.

Традиции и обычаи Рождественского поста

Смысл поста не только в отказе от мясы и рыбы. Пост - это время воздержания, в том числе и духовного. Следует ограничить просмотр телевизора, использовать интернет для работы (или учебы), отказаться от компьютерных игр. Но это не значит, что дни должны проходить в скорбных думах. Считали, что в это время нужно ходить в гости и самим с радостью привечать гостей.

Дурной знак - ссоры домашних в Рождественский пост. От случайных неприятностей никто не застрахован, но стоит по возможности беречь друг друга и семейный очаг.

С первого дня поста нужно зажигать в доме свечу. Вы можете приобрести церковные свечи или ограничиться обычными.

Запрещалось во время поста охотиться или рыбачить. Конечно, если ваш заработок зависит от рыбного промысла, вряд ли стоит искать новую работу в ноябре, но охота ради удовольствия - точно под запретом. Также в это время старались плотнее кормить домашний скот, так что, постясь, не стоит сажать на диету любимую Муську или Жучку.

Окончание поста - 6 января. К этой дате следует приготовить праздничную одежду на Рождество. Она должна быть не броской или вызывающей, но и не повседневной и затрапезной.

Приметы про Рождественский пост

Считалось, что все домашние дела во время поста нужно делать днем. Уборка по вечерам могла привлечь в дом нечисть.

Удачу сулило рождение ребенка. Рожденный во время Рождественского поста малыш будет удачливым и счастливым.

В канун Рождества, вечером 6 января, на стол следует поставить 12 блюд - тогда в дом можно привлечь процветание и удачу. Как встретишь Рождество, таким и будет следующий год, поэтому старались, чтобы праздник получился радостным и светлым.

Много примет связано с погодой.

Инеи или дождь на Филлиповки - год будет урожайным.

Если в пост нередки были метели и стоят морозы, ждите ранней весны и хороших урожайных сборов.

Метель на Рождество сулила хорошие медоносные сборы на пасеках. Теплый рождественский день

Полный календарь питания на Рождественский пост , смотрите тут.