Меланія Трамп похвалилася різдвяними прикрасами Білого Дому [ Редактировать ]
Перша леді США Меланія Трамп прикрасила Білий Дім до Різдва. Святковий інтер'єр вона продемонструвала на відео у своєму Твіттері. Цьогоріч президентська резиденція - оздоблена у патріотичному стилі.
Серед кольорів переважають золотий, синій та червоний. При цьому оформлення кожної кімнати - присвячене важливим датам і людям в історії США.
В обідній залі - традиційні різдвяні ласощі - "імбирний будинок". Він відтворює Національну алею - комплекс пам'яток і музеїв в історичному центрі Вашингтона.
У грудні пройтися пишно оздобленими кімнатами зможуть і прості американці. У Білому домі діятиме графік "відчинених дверей".
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До Різдва у Білому домі діятиме режим "відчинених дверей"
Перша леді США Меланія Трамп прикрасила Білий Дім до Різдва. Святковий інтер'єр вона продемонструвала на відео у своєму Twitter. Цьогоріч президентська резиденція оздоблена у патріотичному стилі
Меланія Трамп прикрасила Білий Дім до Різдва
Перша леді США Меланія Трамп прикрасила Білий Дім до Різдва. Святковий інтер'єр вона продемонструвала на відео у своєму Twitter. Цьогоріч президентська резиденція оздоблена у патріотичному стилі