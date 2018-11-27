Перша леді США Меланія Трамп прикрасила Білий Дім до Різдва. Святковий інтер'єр вона продемонструвала на відео у своєму Твіттері. Цьогоріч президентська резиденція - оздоблена у патріотичному стилі.

Серед кольорів переважають золотий, синій та червоний. При цьому оформлення кожної кімнати - присвячене важливим датам і людям в історії США.

В обідній залі - традиційні різдвяні ласощі - "імбирний будинок". Він відтворює Національну алею - комплекс пам'яток і музеїв в історичному центрі Вашингтона.

У грудні пройтися пишно оздобленими кімнатами зможуть і прості американці. У Білому домі діятиме графік "відчинених дверей".