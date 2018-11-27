В Україні розмитнили першу "євробляху" за новим законом [ Редактировать ]
В Україні розмитнили першу "євробляху" за новим законом. Як повідомила у Фейсбук речник Державної фіскальної служби Наталя Нєпряхіна, Чернівецька митниця оформила легковий автомобіль з дизельним двигуном 2004 року випуску з німецькою реєстрацією.
"Громадянин України сплатив до бюджету понад 49 тисяч гривень приблизно 1700 доларів. До 25 листопада, коли Закон набув чинності, він би взагалі не зміг її ввезти через заборону до митного оформлення автомобілів, старших 8 років", повідомили в ДФС.
Там нагадали, - 90 календарних днів з дня набрання чинності Закону, базову ставку акцизного податку розраховують з 50-відсотковою знижкою.
по теме
Владельцы "евроблях" заблокировали границу
На государственной границе остается осложненным движение через ряд пунктов пропуска
В Украине вступили в силу законы о еврономерах: подробности изменений
В Украине вступил в силу закон по снижению акциза на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранном регистрации
Растаможка "евроблях": Рада разблокировала подписание законов
Депутаты Верховной рады Украины не поддержали принятие проектов постановлений об отмене принятия законопроектов
"Євробляхи" в законі: Рада легалізувала авто з іноземною реєстрацією
Скільки коштуватиме розмитнення автівок і чи зменшили тарифи на газ?
Закон о "евробляхах": когда полиция начнет проверки
Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали в целом за законопроект, который снижает акцизы на растаможку автомобилей