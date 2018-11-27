Исследовательский аппарат InSight американского космического агентства NASA передал с Марса снимок планеты, который был сделан в течение дня после приземления.

Об этом говорится на сайте американского ведомства.

"Развернутая камера, которая находится в руке аппарата InSight от NASA, сделала этот снимок на марсианской поверхности 26 ноября 2018 года - в тот же день, когда он приземлился на Красную планету", - сообщает NASA.

В ведомстве добавили, что снимок был передан на землю благодаря собственному космическому аппарату Odyssey, который сейчас совершает орбитальный полет вокруг Марса.

Миссия InSight будет продолжаться 728 земных дней - и примерно столько же марсианских.