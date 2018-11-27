В NASA показали фотографию с поверхности Марса [ Редактировать ]
Исследовательский аппарат InSight американского космического агентства NASA передал с Марса снимок планеты, который был сделан в течение дня после приземления.
Об этом говорится на сайте американского ведомства.
"Развернутая камера, которая находится в руке аппарата InSight от NASA, сделала этот снимок на марсианской поверхности 26 ноября 2018 года - в тот же день, когда он приземлился на Красную планету", - сообщает NASA.
В ведомстве добавили, что снимок был передан на землю благодаря собственному космическому аппарату Odyssey, который сейчас совершает орбитальный полет вокруг Марса.
Миссия InSight будет продолжаться 728 земных дней - и примерно столько же марсианских.
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